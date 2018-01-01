Apple провела презентацию новых продуктов: подробности

Мепроприятие состоялось в рамках конференции разработчиков WWDC.

Смартфон с iOS 12 Gurugadgets

Во время прошедшей накануне конференции разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference) корпорация Apple презентовала новые программные продукты – операционную систему iOS 12, а также обновления для смарт-часов Apple Watch и операционной системы MacOS Mojave.

Как сообщают западные специализированные СМИ, в приложение FaceTime в iOS 12 добавили групповые чаты максимальной численностью до 32 человек. Кроме того, появилась возможность записывать команды с голосовым помощником Siri. Теперь функция Screen Time, позволяющая контролировать длительность работы с приложениями и сайтами, может работать и как родительский контроль.

Также известно, что iOS 12 будет работать на всех устройствах Apple выпуском не ранее 2013 года.

Смарт-часы Apple Watch "научились" автоматически распознавать начало и конец тренировок своих владельцев. Кроме того, они теперь могут вызывать других пользователей Apple Watch на соревнования по активности. Также заработала функция Walkie-Talkie, позволяющая общаться с помощью смарт-часов по голосовой связи.

Операционная система MacOS Mojave получила тематическое оформление в темных тонах. Кроме того, туда перенесли несколько приложений с мобильной операционки iOS — "News", "Диктофон", "Акции", и "Дом".

Напомним, ранее сообщалось о том, что корпорация Apple продемонстрировала новый iPad для школьников.

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