Арестован руководитель провайдера, помогавший боевикам создавать оператора связи ЛНР

Злоумышленник способствовал созданию и функционированию незаконного оператора сотовой связи.

Руководитель провайдера помогал ЛНР создавать "Лугаком" mvs.gov.ua

Службе безопасности Украины сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической ЛНР руководителю одного из отечественных магистральных провайдеров связи.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что с августа 2015 злоумышленник способствовал созданию и функционированию незаконного оператора сотовой связи "Луганские коммуникации", который обеспечивал боевиков ЛНР связью и доступом к сети Интернет.

Для развития сети "Лугаком" он вступил в преступный сговор с его руководителем, которому СБ Украины в ноябре 2016 сообщила о подозрении в содействии террористам и объявила в розыск, и передал боевикам часть волоконно-оптических кабелей и оборудования подчиненного провайдера, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области поймали "депутата народного совета" ДНР.