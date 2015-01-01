Астролог: год Петуха будет благосклонен к водным знакам Зодиака

Влад Росс сделал прогноз на 2017 год.

, что ожидает знаки Зодиака в 2017 году.

Этой информацией Влад Росс поделился на чате в "Главреде".

Астролог уточнил, что год Петуха будет благосклонен к водным знакам Зодиака, в особенности к Скорпионам, Раку и Рыбам.

Козерог

"Итак, судьба располагает к водным знакам Зодиака, в особенности к Скорпионам, Раку и Рыбам. Аутсайдер года — Козерог, куда войдет несчастливый Сатурн. На него могут сыпаться самые большие сложности, трудные ситуации и непреодолимые препятствия. Наоборот, Стрелец наберет обороты и будет счастлив хотя бы тем, что несчастливый Сатурн покинет его пенаты. У Водолеев начало года супер-классное. Во второй половине года есть опасность от вышестоящих, сложности в социуме, поэтому важные вехи в своей судьбе они должны решать до осени".

Рыбы

"У Рыб, наоборот, конец года блестящий: кто до сих пор не в браке, может найти свою истинную судьбу. Благоприятно рожать детей, которые могут стать гениальными, даже если это не первый ребенок. Новое высшее образование и дальние путешествия будут для вас, Рыбы, оптимальными в наступающем году".

Овны

"Для Овнов первая половина года очень сложная: могут быть суды, следствия, противостояние. Вторая половина года еще хуже: опасность всякого рода экстремальных ситуаций, катастроф, разводов, начало жизни с чистого листа, риск может быть неоправданным".

Тельцы

"Для Тельцов — год сложный в плане здоровья, трудных ситуаций на работе. Неблагоприятно увольняться и искать что-то новое, лучше остаться на прежних позициях. Однако во второй половине года может быть большая удача в плане личной жизни и брака".

Близнецы

"Для Близнецов — первая половина года большая удача в любви, поездках, приключениях, вы можете найти свой идеал в жизни, вам везет. Многие Близнецы даже выиграют в лотерею. Зато во второй половине года у вас может быть сложная ситуация на работе, где вы не должны принимать роковых решений, это не лучшее время для организации бизнеса и реформ. Вы можете попадать в экстремальные ситуации".

Рак

"Для Раков — вторая половина года супер-классная, вы можете многое ставить на карту, рисковать, год хороший для вашей предприимчивости. Однако в первой половине года позаботьтесь о том, чтобы не купить ненужную вам недвижимость. Опасность разводов, сложные ситуации с родственниками".

Лев

"Для Львов — первая половина года ознаменуется удачами в поездках и приключениях, получением нового образования, даже если вам много лет. Хорошо покупать автомобили, катера, яхты. Вторая половина года будет более сложная, осенью вас могут ниспровергать с должности, будьте осторожны с недоброжелателями, которых у вас может появиться очень много".

Девы

"Для Дев — начало года хорошо для финансов, денег, организации фирм. Прекрасное время, когда вы можете покупать недвижимость. Однако вторая половина года может быть не такой успешной для вас, возможны ссоры с соседями, родственниками, сложные ситуации в дальних поездках. Зато вторая половина года благоприятна для изучения языков, образования и переезда за границу.

Весы

"У Весов первая половина года хорошая, но во второй могут случаться кризисы, вас могут ниспровергать должности, вы можете делать ошибочные вложения денег. Вас могут преследовать сплетни, шантаж. Лучше быть осторожным в инвестициях".

Скорпион

"Вторая половина года у Скорпионов блестящая. Год новой вехи ив вашей истории судьбы, все, начатое в этом году, будет иметь последствия на десятилетие, это некая закладка вашего успеха. Вам везет блестяще, как не везло в последние годы".

Стрелец

"Стрелец — Сатурн, планета несчастий, покидает ваш знак, вы расправляете крылья и достигаете больших высот — особенно в политике, внешней жизни, в рекламе, общественной жизни. Это лучший год для того, чтобы посвятить себя внутреннему миру, найти свою религию. Хороший год для дальних странствий в экзотические страны, медитаций, нахождения внутреннего "я".

Напомним, астролог рассказал, как нужно встречать год Петуха и что должно быть на столе.