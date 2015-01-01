Астролог намекнул, что в 2017 Россию ожидает "дворцовый переворот"

Год Верблюда всегда входит в бразды правления в марте.

Владимир Путин Reuters

Астролог рассказал, каких масштабов может достичь конфликт в Сирии и какие изменения ожидают российскую власть.

Об этом Влад Росс рассказал на чате в "Главреде".

"Война в Сирии будет на исходе в 2017 году. ИГИЛ будет полностью уничтожен, и такой "страны" на карте мира больше не будет. Однако и Сирия как большое государство перестанет существовать и будет поделена на мелкие территории. Некоторая часть с газом и нефтью достанется Турции, другая — возможной новой стране Курдистану, некоторая часть может отойти даже к Ираку. Но, естественно, Башар Асад сохранит свое влияние на двух третях территории бывшей Сирии", — сказал астролог

Он также прокомментировал убийство российского посла в Турции. "Это может быть генеральной репетицией перед "дворцовым переворотом" в 2017 году, в год Верблюда по древнеарийскому календарю, в России. Поскольку именно в год Верблюда, который имеет 32-летний цикл, свергались правители либо умирали своей смертью, после чего Россия шла абсолютно новым путем оттепели, меняя свой политический вектор взаимоотношений как внутри страны, так и во взаимоотношениях с внешним миром. Отсчитываем от 2017 года ровно 32 года назад и получаем 1985 год", — сказал он.

Астролог также навел примеры и факты с истории. "Год Верблюда всегда входит в бразды правления в марте. Как мы помним, последний генсек СССР Черненко умер в марте 1985 года, после чего к власти пришел Горбачев с абсолютно новым вектором направления развития СССР, объявив в последствии перестройку, гласность, демократию, что вело к потеплению отношений страны как во внешней политике, так и во внутренней. Отсчитываем еще 32 года назад, выходим на март 1953 года, попадаем опять на год Верблюда — как вы думаете, что в это время происходило? Естественно, вождь всех времен и народов Сталин ушел из жизни, либо ему помогли. Его личный астролог Гурджиев, еще когда Сталин учился в духовной семинарии, предсказал ему самый высокий пост страны, предательство и насильственную смерть от яда. После чего в 1953 году началась оттепель, многие заключенные были выпущены из ГУЛАГа, закончились репрессии и Советский Союз пошел новым путем развития. Отсчитываем ровно 32 года назад, попадаем на 1921 год, март месяц. ЦК ВКП(б) приняла решение из-за сложной экономической ситуации пойти по новому пути развития, внедрив НЭП, после чего случилась оттепель, что помогло стране выйти из бездны нищеты и голода", — завил Влад Росс.

Напомним, астролог прокомментировал пророчества Ванги для России.