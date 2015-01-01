Астролог о будущем ЛНР и ДНР: как только Путин уйдет из власти, они попросятся в состав Украины

Причем, псевдореспублики устроят любые условия.

Пока жив Путин, ЛНР и ДНР будут противопоставлять себя украинской власти.

Об этом заявил астролог Влад Росс на чате в "Главреде".

"Пока жив товарищ Путин, либо пока он находится у власти, они будут мятежными и будут противопоставлять себя украинской власти. Как только Владимир Путин уйдет из власти в России, они сами попросятся в лоно и состав Украины практически на любых условиях. Сепаратизм данных республик связан только с одной личностью и одним именем — Владимиром Путиным. Все остальное от лукавого", — сказал Росс.

Напомним, астролог прокомментировал пророчества Ванги для России.