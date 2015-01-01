Астролог предсказал, когда будет новый Майдан в Украине

Он сделал математические расчеты астрологических влияний.

В Украине вскоре могут быть перевыборы, и вероятней всего, — осенью.

Об этом рассказал астролог Влад Росс на чате в "Главреде".

"Наша Верховная Рада дышит на ладан. Непреодолимые противоречия между президентом и его оппонентами, скорее всего, приведут к досрочным выборам, но наиболее благоприятное для этого время — осень. Именно тогда во власть могут войти абсолютно новые политики, что необходимо для процветания нашей страны", — сказал Росс.

Астролог также предсказал, когда будет новый Майдан.

"Майданы в Украине (кстати, оба предсказаны мною) происходят на цикле Черной Луны, цикл которой девять лет. Если посчитать арифметически, то первый Майдан начался в ноябре 2004 года, следующий был в ноябре 2013 года. Очередной Майдан — не ранее 2022 года. Таковы математические расчеты астрологических влияний", — рассказал Влад Росс.

Напомним, астролог прокомментировал пророчества Ванги для России.