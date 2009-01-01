Астролог предсказал Трампу убийство

Росс обратил внимание на то, что в карте Трампа присутствует "30-й градус Льва" — это градус убийства.

Дональд Трамп Reuters

Астролог Влад Росс отметил, что в гороскопе избранного президента США Дональда Трампа имеется "градус убийства", то есть опасность быть убитым.

По его словам, это не означает, что с Трампом что-то случится, но, вероятнее всего, он не пробудет на посту президента до конца каденции, пишет "Обозреватель".

"В этом году для него есть большая опасность. Либо импичмента, либо покушения. Но то, что он долго не будет у власти, я вам гарантирую. По крайней мере, Уран у него находится в "доме власти", а Уран — это всегда взлеты и неожиданные падения. Очень трудно президенту с такой конфигурацией планет, как у него, находиться у власти. Тем более что он фактически является вторым Жириновским или Ляшко в очень серьезной стране", — сказал астролог.

Он также обратил внимание на то, что в карте Трампа присутствует "30-й градус Льва". "Это градус убийства. Точно такое же положение с градусом убийства было у принцессы Дианы", — пояснил он.

В то же время астролог заметил: "Звезды склоняют к такому развитию событий, но это не означает, что с Трампом может что-то случится — у него самая лучшая охрана в мире".

Росс также добавил, что существует вероятность того, что в случае импичмента или другого варианта ухода Трампа от власти, новым президентом США может стать нынешний вице-президент — Майкл Пенс. "Я смотрел его карту — у него есть все возможности стать президентом США", — сказал астролог.

Напомним, Росс ранее рассказал, почему Трамп — это не тот человек, который может возглавлять успешную Америку.