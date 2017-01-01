Будущая новогодняя ночь крайне неподходящая для загадывания желаний — астролог

Новый год начнется пустой Луной, отметил Росс.

Новый год будет происходить на Луне без курса, утверждает астролог УНИАН

Астролог Влад Росс утверждает, что будущая новогодняя ночь — с 31 декабря на 1 января — будет крайне неподходящей для загадывания желаний, все загаданное наверняка не сбудется.

Аналитик посоветовал желать того, что не должно осуществиться, рассказал он "Обозревателю".

"Год начнется пустой Луной — Новый год будет происходить на Луне без курса… Луна будет делать аспект к Урану — планете, которая все переворачивает. Человек загадал что-то одно, а Уран перевернет с точностью до наоборот", — объяснил собеседник.

Ранее сообщалось, что символом 2018 года является собака, ее цвета — желтый и земляной, но воспринимать их как канон или догму не стоит. Темные оттенки красного, шоколадный, золотой, зеленый, оранжевый, горчичный, бежевый, кремовый, мятный, коричневый, серый, фиолетовый или лиловый цвета — практически любой наряд можно привязать к такой палитре.