Астролог прокомментировал пророчества Ванги для России

Росс также подтвердил информацию про появление новой страны на карте мира.

Reuters

Все предсказания будущего России, которые показывают на российских экранах — фейковая информация.

Так заявил астролог Влад Росс на чате в "Главреде".

Он также прокомментировал предсказания Ванги относительно будущего России.

"Ванга никогда не предсказывала политические события. Все, что показывается на российских экранах — фейковая информация. В особенности это касается канала РЕН ТВ, который всячески агитирует, что будущее — только за одной страной — Россией-Московией, являясь рупором Кремля и выдавая желаемое за действительное, весьма ошибается. Поскольку действительно ХХІ век связан с тем, что большие супердержавы будут распадаться на мелкие. Это ожидает не только Россию, но и США, Китай и другие большие страны", — сказал Росс.

Астролог также подтвердил информацию про появление новой страны на карте мира. "Единственное, что правильно и абсолютно точно будет, — будущая страна, располагающаяся в западной Сибири, которая не будет иметь никакого отношения ни к Кремлю, ни к Москве, ни к Петербургу. Именно эта страна будет связана с возрождением и новой религией огня, которая была на территории славян до христианства, новым мессией вроде Иисуса Христа, абсолютно новыми технологиями и новым мировоззрением, которая станет в Эпоху Водолея страной номер один в мире. И туда, как ныне в Иерусалим или Мекку, будут съезжаться со всех концов мира верующие".

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