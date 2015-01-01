Астролог рассказал, как нужно встречать год Петуха и что должно быть на столе

Петух любит все яркое и пестрое.

Стало известно, как нужно встретить год Петуха, чтобы задобрить символ года, и чтобы наступающий год был удачным.

Об этом рассказал астролог Влад Росс на чате в "Главреде".

Петух любит все яркое и пестрое.

"Лучше всего — вызывающие яркие тона: алые, красные, оранжевые, желтые. Ни в коем случае не употребляйте в пищу курятину, холодец делайте из свинины. Побольше всяких зерен, каш, кути, орехов, шоколада, тортов. Очень благоприятно в это время употребление красного шампанского, ярких морсов, джинов, тоников", — сказал астролог.

Он также добавил: "Очень хорошо ложиться в яркую красную постель на ночь, а также заговорить 10-гривневую красную купюру на удачу, загадать на нее все свои желания и носить целый год ее в своем кошельке".

Напомним, астролог намекнул, что в 2017 Россию ожидает "дворцовый переворот".