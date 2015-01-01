Астролог рассказал, какое будущее ожидает президента Порошенко

Довольно оптимистические прогнозы астролог дал мэру Киева Виталию Кличко.

Стало известно, что сулят звезды ключевым фигурам в отечественной политике.

Об этом рассказал астролог Влад Росс на чате в "Главреде".

Астролог сообщил, что самый сложный год ожидает президента Петра Порошенко.

"Самый сложный год в своей политической истории на должности президента Украины ожидает Порошенко. Поскольку Петух, как во всем известной сказке о Золотом Петушке, клюет некоторым царям в темечко, то это год даже его возможного импичмента".

Вспомнил Росс и об американской политике: "В Америке номинальным президентом страны, не выигравшим выборы и проигравшим Хиллари Клинтон 3 миллиона голосов, стал его главный противник Дональд Трамп. Правительство Америки будет всячески способствовать свержению власти Порошенко и досрочным парламентским выборам в Украине. Поэтому удержаться Порошенко у власти будет архисложно. Точно также в свое время Леониду Кучме было сложно удержаться в эпоху скандальных "пленок Мельниченко". Нынешняя ситуация с президентом Украины может повториться, и мы можем узнать о "пленках Онищенко".

Довольно оптимистические прогнозы астролог дал мэру Киева Виталию Кличко. "У Кличко будет дальнейший рост, поскольку у Раков год очень благоприятный, особенно вторая половина года. Он будет непотопляем", — заявил Росс.

"Таким харизматичным лидерам как Юлия Тимошенко, да и Стрельцам в целом, будет везти, поскольку этот знак покинула планета несчастья Сатурн. Поэтому все Стрельцы в политике, в особенности такие как Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, после досрочных парламентских выборов могут занять ключевые места в правительстве", — заявил астролог. Он также добавил: "К сожалению, я не вижу в украинской политике Яроша. Это всего-навсего, как и Парасюк, "калифы на час".

Напомним, астролог рассказал, когда в Украине закончится экономический кризис и наступит благосостояние.