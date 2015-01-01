Астролог рассказал, когда в Украине закончится экономический кризис и наступит благосостояние

Наша страна даже начнет опережать соседние европейские страны.

Стало известно, когда украинцам станет легче жить в экономическом плане.

Об этом рассказал астролог Влад Росс на чате в "Главреде".

"Резкое улучшение благосостояния украинцев ожидает в 2021 году, когда будет мощное соединение планет Юпитера и Сатурна в знаке Водолея. Будет некое экономическое чудо сродни китайскому или сингапурскому, и нам будут завидовать даже страны Европейского Союза", — заверил астролог.

Он добавил, что наша страна даже начнет опережать соседние европейские страны по благосостоянию. "С того момента Украина начнет опережать и Польшу, и Венгрию, и Румынию, и Чехию по годовому бюджету страны, зарплатам, благосостоянию и уровню жизни".

Напомним, астролог прокомментировал пророчества Ванги для России.