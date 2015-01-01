Астролог рассказал, почему бывший Ильичевск может стать конкурентом Одессы

Город Кропивникий ожидает постапокалиптическая картина, говорит Влад Росс.

Черноморск ждет процветание и успех Цензор.нет

Прокатившаяся в Украине, может не только положительным, но и отрицательным образом сказаться на будущем переименованных городов. Однако правильный выбор имени принесет городу успех и процветание.

Об этом рассказал астролог Влад Росс рассказала на чате в "Главреде".

"Очень важно, какая фамилия и имя запечатлены в вашем личном гороскопе. Об этом всегда астролог может вам сказать. Поскольку они несут в себе либо залог успеха, либо залог деградации. Поэтому очень важно правильно называть территории своей страны", — говорит астролог.

"И если всплывают такие названия, как Кропивницкий (бывший Кировоград) или Горишни Плавни (Комсомольск Полтавской области), то в такой ситуации будут оказываться все люди, живущие в этих городах, ничего хорошего от этого не стоит ждать. Могу сказать больше: после таких жутких переименований в нашей стране эти регионы ничего хорошего не ждет. Поэтому, если есть возможность, то лучше покинуть эти города, поскольку их ждет деградация. Эти города ожидает постапокалиптическая картина", — предсказал Влад Росс.

"С другой стороны, некоторые переименования могут пойти на пользу. Нужно рассматривать каждый случай отдельно. Например, бывший Ильичевск, переименованный в Черноморск, благодаря этому названию может превратиться в конкурента Одессы. Поэтому прежде чем каким-то образом переименовывать города, нужно обращаться к астрологу, который однозначно и бесповоротно посоветует вам лучшее имя, фамилию, улицу, город и страну", — подчеркнул астролог.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда в Украине закончится экономический кризис и наступит благосостояние.

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фото: censor.net.ua