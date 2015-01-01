Росс объяснил, почему не сбылись его обещания, что победит Клинтон.

Дональд Трамп Reuters

Трамп должен должен благодарить хакеров РФ и лично Владимира Путина за фальсифицированные выборы президента США.

Об этом рассказал астролог Влад Росс на чате в "Главреде".

Он также объяснил, почему не сбылись его обещания, что победит Клинтон.

"Все американские астрологи ставили время рождения Клинтон на 8 утра. А это главная составляющая для создания натальной карты рождения и построения прогнозов. Но совершенно недавно оказалось, что она родилась в 8 не утра, а вечера. Об этом она написала в своей автобиографии, что, естественно, резко отдаляет от президентского кресла. Если бы я знал заранее, что подавляющее количество американских астрологов ошибается, я бы никогда не поставил бы на Клинтон, поскольку в гороскопе на 8 часов вечера у нее не было никаких шансов выиграть выборы и стать президентом", — сказал астролог.

Влад Росс Главред

Он также добавил: "Тем не менее, Дональд Трамп — это не тот человек, который может возглавлять успешную Америку. Перевод его фамилии с английского означает "козырь", "козырный туз в рукаве", что тем самым роднит его с фальсифицированными выборами, за которые он должен благодарить хакеров РФ и лично Владимира Путина. Поэтому госсекретарь будущего президента США — Тиллерсон, лучший друг Путина, собирающийся с ним добывать газ на шельфе Северно-Ледовитого океана".

Напомним, астролог намекнул, что в 2017 Россию ожидает "дворцовый переворот".