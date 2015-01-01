Астролог Влад Росс: Украина не вернется в прежние граинцы

"Остаться бы в нынешних границах и вернуть Донбасс", — говорит астролог.

Влад Росс Главред

На сайте "" состоялся чат с известным украинским астрологом. Общаясь с читателями, он рассказал, каким будет новый 2017 год для украинцев и Украины, принесет ли стране мир и процветание, что сулят звезды ключевым фигурам в отечественной политике, какие риски обещают российскому президенту Путину, вернется ли Украина в свои прежние границы, а также как, согласно гороскопам, сложится судьба так называемых ДНР и ЛНР.

Представляем стенограмму чата с Владом Россом.

Kuzia: Влад, скажите, вернется Крым в состав Украины или останется российским, станет крымскотатарским или вообще отойдет Турции (и такие прогнозы ваши коллеги озвучивают)?

Влад Росс: Как только случились "зеленые человечки" на полуострове, я сразу сказал, что Крым отвалится от Украины и, к сожалению, больше никогда не будет в ее составе. Этого не будет, сколько бы политики ни говорили, что Крым вернется, сколько бы ни били себя кулаком в грудь, в том числе наш президент, который по умолчанию в Минских договоренностях фактически презентовал то, что Крым будет в составе России. Примерно точно так же, как в операционной системе Windows браузер Internet Explorer идет по умолчанию, так и благодаря этим Минским соглашениям Крым отправляется в лоно России.

Когда разразится мировая война Полумесяца (мусульманского мира) и Христа (христианского мира), в Крыму произойдут глобальные военные действия сродни тем, которые происходят в Сирии, и на него даже сможет претендовать Турция. К счастью, Украина в этой войне не будет принимать участия. Но может возродиться из истории очередная русско-турецкая война.

Lada: В каком году Украину в экономическом плане наконец перестанет "штормить", а украинцы перестанут нищать?

Влад Росс: Резкое улучшение благосостояния украинцев ожидает в 2021 году, когда будет мощное соединение планет Юпитера и Сатурна в знаке Водолея. Будет некое экономическое чудо сродни китайскому или сингапурскому, и нам будут завидовать даже страны Европейского Союза. С того момента Украина начнет опережать и Польшу, и Венгрию, и Румынию, и Чехию по годовому бюджету страны, зарплатам, благосостоянию и уровню жизни.

Влад Росс Главред

Vega: Не зря говорят: как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вопрос: пойдет ли на пользу Украине прокатившаяся волна переименований в рамках декоммунизации или она нам выйдет боком? Ваше субъективное мнение?

Влад Росс: Очень важно, какая фамилия и имя запечатлены в вашем личном гороскопе. Об этом всегда астролог может вам сказать. Поскольку они несут в себе либо залог успеха, либо залог деградации. Поэтому очень важно правильно называть территории своей страны. И если выплывают такие названия, как Кропивницкий или Горишни Плавни, то в такой ситуации будут оказываться все люди, живущие в этих городах, ничего хорошего от этого не стоит ждать. Могу сказать больше: после таких жутких переименований в нашей стране эти регионы ничего хорошего не ждет. Поэтому, если есть возможность, то лучше покинуть эти города, поскольку их ждет деградация. Эти города ожидает постапокалиптическая картина.

С другой стороны, некоторые переименования могут пойти на пользу. Нужно рассматривать каждый случай отдельно. Например, бывший Ильичевск, переименованный в Черноморск, благодаря этому названию может превратиться в конкурента Одессы. Поэтому прежде чем каким-то образом переименовывать города, нужно обращаться к астрологу, который однозначно и бесповоротно посоветует вам лучшее имя, фамилию, улицу, город и страну.

vasia_vasilisa: Влад, скажите, не смущает ли Вас то, что большая часть вопросов, заданных Вам здесь, скорее, должны были быть адресованы политическим или военным экспертам, и что Вы, не будучи ни политологом, ни международником, ни военным экспертом даете свой прогноз и анализ? Спасибо.

Влад Росс: Астролог — это гораздо лучше, чем любой политолог, международник и военный эксперт. Поскольку он руководствуется наукой, которая называется астрология, а она связана с математическим, геометрическим и физиогномическим расчетом, благодаря которому строится натальная карта рождения либо гороскоп на конкретную ситуацию, исходя из которых можно сделать точный прогноз. Всю конкретную ситуацию создают звезды, планеты, а астролог всего лишь интерпретирует данную ситуацию. Любой политолог зациклен на своей карьере и не может сказать большего, чем астролог, который не работает ни на одну политическую партию, в отличие от политологов. Всю правду-матку рубят астрологи, в отличие от политологов, а особенно — политиков, которые всегда "кидают" и обманывают народ. Не покупайтесь никогда на сладкие обещания политиков. Судите по их прошлым делам.

У каждого здравомыслящего президента или премьер-министра есть свой астролог, который подсказывает правильное направление, идеальное место и время для встреч, которые должны закончиться успехом. Благодаря чему, в свое время, Рональд Рейган, встретившись в Исландии с Горбачевым, победил последнего в глобальной мировой "холодной войне". А посоветовала ему провести встречу именно на этом острове его личный астролог Джоан Квингли, руководствуясь предсказаниями в "Центуриях" величайшего астролога всех времен и народов Мишеля Нострадамуса.

Влад Росс Главред

Wrangler: Есть ли риск для России рассыпаться на части, риск дворцовых переворотов и т.д.? Если посмотреть предсказания Ванги, то ее прогноз именно для России весьма радужный!

Влад Росс: Ванга никогда не предсказывала политические события. Все, что показывается на российских экранах — фейковая информация. В особенности это касается канала РЕН ТВ, который всячески агитирует, что будущее только за одной страной — Россией-Московией. Он, являясь рупором Кремля и выдавая желаемое за действительное, весьма ошибается.

Поскольку ХХІ век связан с тем, что большие супердержавы будут распадаться на мелкие, это ожидает не только Россию, но и США, Китай и другие большие страны.

Единственное, что правильно и абсолютно точно будет — будущая страна, располагающаяся в Западной Сибири, которая не будет иметь никакого отношения ни к Кремлю, ни к Москве, ни к Петербургу. Именно эта страна будет связана с возрождением и новой религией огня, которая была на территории славян до христианства, новым мессией вроде Иисуса Христа, абсолютно новыми технологиями и новым мировоззрением, которая станет в Эпоху Водолея страной номер один в мире. И туда, как ныне в Иерусалим или Мекку, будут съезжаться со всех концов мира верующие.

Wrangler: Что ждет квазиреспублики ДНР и ЛНР?

Влад Росс: Пока жив товарищ Путин, либо пока он находится у власти, ДНР и ЛНР будут мятежными и будут противопоставлять себя украинской власти. Как только Владимир Путин уйдет из власти в России, они сами попросятся в лоно и состав Украины практически на любых условиях. Сепаратизм данных "республик" связан только с одной личностью и одним именем — Владимиром Путиным. Все остальное от лукавого.

Sidor: Какие природные катаклизмы или техногенные катастрофы возможны в нашей стране в 2017 году и в какие именно даты? Когда лучше не летать самолетами и воздержаться от поездок за рулем — есть перечень таких рискованных дат?

Влад Росс: Техногенных катастроф я не вижу. Но существует опасность именно на следующий 2017 год, что на территории Румынии вновь начнутся сейсмоопасные явления. Потому и в Украине возможны землетрясения, которые представляют опасность разрушения старых домов.

Самое опасное время для самолетов — вторая половина февраля, с конца июля и до начала августа.

Daria: Астролог, виходить, майже така сама сезонна професія, як і Дід Мороз — про вас найбільше згадують саме під Новий рік. А весь інший час чим ви заробляєте на життя, де працюєте?

Влад Росс: Грузчиком на Привозе в Одессе. :)))

Prokop: Вы угадали с прогнозом по Ближнему Востоку, когда говорили о конфликте в этом регионе, о напряженных отношениях между Россией и Турцией. Каких масштабов, по вашему прогнозу, может достичь конфликт в Сирии? И какую цепочку событий может запустить убийство российского посла в Турции?

Влад Росс: Война в Сирии будет на исходе в 2017 году. ИГИЛ будет полностью уничтожен, и такой "страны" на карте мира больше не будет. Однако и Сирия как большое государство перестанет существовать и будет поделена на мелкие территории. Некоторая часть с газом и нефтью достанется Турции, другая — возможной новой стране Курдистану, некоторая часть может отойти даже к Ираку. Но, естественно, Башар Асад сохранит свое влияние на двух третях территории бывшей Сирии.

Что же касается убийства российского посла в Турции, то это может быть генеральной репетицией перед "дворцовым переворотом" в 2017 году, в год Верблюда по древнеарийскому календарю, в России. Поскольку именно в год Верблюда, который имеет 32-летний цикл, свергались правители либо умирали своей смертью, после чего Россия шла абсолютно новым путем оттепели, меняя свой политический вектор взаимоотношений как внутри страны, так и во взаимоотношениях с внешним миром. Отсчитываем от 2017 года ровно 32 года назад и получаем 1985 год. Год Верблюда всегда входит в бразды правления в марте. Как мы помним, последний генсек СССР Черненко умер в марте 1985 года, после чего к власти пришел Горбачев с абсолютно новым вектором направления развития СССР, объявив в последствии перестройку, гласность, демократию, что вело к потеплению отношений страны как во внешней политике, так и во внутренней. Отсчитываем еще 32 года назад, выходим на март 1953 года, попадаем опять на год Верблюда — как вы думаете, что в это время происходило? Естественно, вождь всех времен и народов Сталин ушел из жизни, либо ему помогли. Его личный астролог Гурджиев, еще когда Сталин учился в духовной семинарии, предсказал ему самый высокий пост страны, предательство и насильственную смерть от яда. После чего в 1953 году началась оттепель, многие заключенные были выпущены из ГУЛАГа, закончились репрессии и Советский Союз пошел новым путем развития. Отсчитываем ровно 32 года назад, попадаем на 1921 год, март месяц. ЦК ВКП(б) приняла решение из-за сложной экономической ситуации пойти по новому пути развития, внедрив НЭП, после чего случилась оттепель, что помогло стране выйти из бездны нищеты и голода.

Влад Росс Главред

Prokop: Когда закончится война на Донбассе? Ии консультируются ли с вами представители нынешней власти, или они больше со священнослужителями советуются?

Влад Росс: 2016 год был годом упущенных возможностей, поскольку символ счастья, удачи Юпитер находился в знаке переговоров и достижения — в Весах — всю осень 2016 года. И даже осенью, когда Путин, Меркель, Олланд и Порошенко встретились, у них был большой шанс закончить эту войну. Но поскольку, как оказалось, нашему президенту и товарищу Путину окончание войны не выгодно, на том и разошлись. Год Петуха всегда ознаменован петушиными боями, особенно неблагоприятная ситуация в первой половине года. Но во второй половине года, когда в гороскопе Украины Юпитер будет благословенно аспектировать Уран, могут быть новые важные договоренности, ведущие к миру. В любом случае, это последний год кровавых событий на Донбассе. Как бы наши политики ни сопротивлялись этому.

Prokop: Ваш прогноз для Порошенко, Кличко, Тимошенко, Яроша, что им "светит" в украинской большой политике?

Влад Росс: Самый сложный год в своей политической истории на должности президента Украины ожидает Порошенко. Поскольку Петух, как во всем известной сказке о Золотом Петушке, клюет некоторым царям в темечко, то это год даже его возможного импичмента. Тем более, что в Америке номинальным президентом страны, не выигравшим выборы и проигравшим Хиллари Клинтон 3 миллиона голосов, стал его главный противник Дональд Трамп. Правительство Америки будет всячески способствовать свержению власти Порошенко и досрочным парламентским выборам в Украине. Поэтому удержаться Порошенко у власти будет архисложно. Точно также в свое время Леониду Кучме было сложно удержаться в эпоху скандальных "пленок Мельниченко". Нынешняя ситуация с президентом Украины может повториться, и мы можем узнать о "пленках Онищенко".

У Кличко будет дальнейший рост, поскольку у Раков год очень благоприятный, особенно вторая половина года. Он будет непотопляем.

Таким харизматичным лидерам как Юлия Тимошенко, да и Стрельцам в целом, будет везти, поскольку этот знак покинула планета несчастья Сатурн. Поэтому все Стрельцы в политике, в особенности такие как Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, после досрочных парламентских выборов могут занять ключевые места в правительстве.

К сожалению, я не вижу в украинской политике Яроша. Это всего-навсего, как и Парасюк, "калифы на час".

Paulina: Почему в России так часто (по сравнению со всеми другими странами) падают метеориты, как полагаете? Или ее огромная территория не оставляет метеориту шансов пролететь мимо, и не приземлится ли очередной у них в районе Красной площади?

Влад Росс: Ваша теория абсолютно верна: Россия — самая большая страна в мире, поэтому, естественно, туда падают и Тунгусский метеорит, и Чебаркульский. Но благодаря последнему можно сказать однозначно, что Западная Сибирь — это отмеченная территория: там были древние стоянки ариев, и вся история европейского населения нынешней Земли началась оттуда. Генетики отметили, что 20 тысяч лет назад люди с выраженным гаплотипом R1A и R1B вышли оттуда и заселили нынешнюю современную Европу. Вся предковость и история белой нации родилась именно там, о чем свидетельствуют труды уникальной науки генеалогии, в частности, академика Клесова.

Влад Росс Главред

Paulina: Влад, в мире с удивительным постоянством предрекают приближение очередного "конца света". Что вы об этом думаете? Видят ли астрологи в перспективе нечто подобное?

Влад Росс: Для меня при моей жизни самой опасной датой является пятница, 13-го апреля 2029 года, когда астероид Апофиз, в древнегреческой мифологии символизирующий "конец света", подлетит на очень близкое расстояние между Землей и Луной и может быть втянут притяжением Земли в ее атмосферу. Но до этого времени, с точки зрения астрологов и астрономов, "конца света" не будет.

Olga__: Как нужно встретить Год Петуха, чтобы уже наверняка задобрить символ года, и чтобы наступающий год был удачным? Какие рекомендации? И еще. Если посмотреть историю, то какие события, как правило, случаются в годы Петуха в разные периоды, что характерно для таких годов?

Влад Росс: Лучше всего — вызывающие яркие тона: алые, красные, оранжевые, желтые. Ни в коем случае не употребляйте в пищу курятину, холодец делайте из свинины. Побольше всяких зерен, каш, кутьи, орехов, шоколада, тортов. Очень благоприятно в это время употребление красного шампанского, ярких морсов, джинов, тоников. Очень хорошо ложиться в яркую красную постель на ночь, а также заговорить 10-гривневую красную купюру на удачу, загадать на нее все свои желания и носить целый год ее в своем кошельке.

Egor: Что говорят звезды, есть вероятность досрочных выборов президента или Рады у нас?

Влад Росс: Наша Верховная Рада дышит на ладан. Непреодолимые противоречия между президентом и его оппонентами, скорее всего, приведут к досрочным выборам, но наиболее благоприятное для этого время — осень. Именно тогда во власть могут войти абсолютно новые политики, что необходимо для процветания нашей страны.

Egor: Какова вероятность в Украине возникновения новых Майданов, в какие годы это возможно? Или мы уже обойдемся без массовых потрясений?

Влад Росс: Майданы в Украине (кстати, оба предсказаны мною) происходят на цикле Черной Луны, цикл которой девять лет. Если посчитать арифметически, то первый Майдан начался в ноябре 2004 года, следующий был в ноябре 2013 года. Очередной Майдан — не ранее 2022 года. Таковы математические расчеты астрологических влияний.

Ігор Тимофєєв: Влад, вы говорите, что "очередной Майдан — не ранее 2022 года". А без Майдана — никак?

Влад Росс: Дай Бог, чтобы его не было. Но в ближайшее время никаких Майданов не будет.

Egor: Какую роль Савченко должна будет сыграть в украинской политике, парламенте, или она уйдет с отечественного политического небосклона?

Влад Росс: Как я и говорил ранее в своих прогнозах, Надежда Савченко — это Жанна Д'Арк в украинской политике, которая будет использована в своих корыстных целях президентом страны и другими влиятельными политическими партиями для своего пиара, после чего, выйдя на волю, может стать, как Жанна Д'Арк в свое время, жертвой политических обстоятельств. Я всячески через ее адвоката предупреждал об опасности насильственной смерти для нее. К сожалению, личного контакта не имею, но, дай Бог, чтобы эта информация все-таки до нее дошла.

Влад Росс Главред

Brumgilda: Если помните, когда-то в Интернете запускали сайт-прикол с вопросом "жив ли Путин?", и программка подбирала разные забавные ответы... А что по гороскопу у кремлевского деятеля, долго ему еще править, жить? Его амбиции в отношении нашей страны будут удовлетворены? Быть ли ему еще у руля в России? Как далеко он зайдет в войне на нашей территории? И второе. Вы верите в то, что мысли материальна, и что огромный посыл негатива, который постоянно аккумулирует огромное количество людей на планете в адрес Путина сказывается на его жизни?

Влад Росс: Поскольку сатана до сих пор сидит в Кремле, то всякого рода проклятия в его адрес ни коим образом не вредят ему. Однако для этого Антихриста 2017 год, год Верблюда, может оказаться роковым и полностью низвергнуть его в его ад. Его амбиции являются восстановлением границ дореволюционной Российской империи, куда были включены не только Украина, но и Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, и на этом он не остановится, но дни его, видимо, сочтены на посту во власти. Будем молить Господа Бога об этом. Поставьте свечку об этом на Рождество 2017 года и тем самым способствуйте ниспровержению темных сил и военных действий на территории Украины.

Rika: То, что говорят звезды, — это предопределенность, судьба, или человек способен менять ход событий, несмотря на то, как выстроились лично для него планеты?

Влад Росс: Для того и существует астролог, чтобы менять и направлять вашу судьбу. Обратившись, например, ко мне, вы можете обезопасить свою судьбу на следующий год, улучшить ваши шансы, поскольку для 80% людей предопределенности не существует. Они могут сами избирать свою лучшую судьбу благодаря астрологу.

Dinara: Будет ли год Петуха благополучнее для Украины, нежели уходящий? Вообще, что говорит долгосрочный прогноз для нашего государства, судьба ли ему вернуться в прежние границы? Спасибо.

Влад Росс: В прежние границы мы уже не вернемся. Слава Богу, остаться бы в нынешних и вернуть Донбасс. В экономическом плане нас ждет небольшой рост, но существует опасность обесценивания гривны до 30 гривен за доллар и большой инфляции. Тем не менее, самые худшие годы в экономическом плане — позади.

Fekla: Какие знаки будут счастливчиками в 2017-ом, а какие — наоборот, не в фаворе? Для Рыб и Водолеев это будет хороший год?

Влад Росс: Итак, судьба располагает к водным знакам Зодиака, в особенности к Скорпионам, Раку и Рыбам. Аутсайдер года — Козерог, куда войдет несчастливый Сатурн. На него могут сыпаться самые большие сложности, трудные ситуации и непреодолимые препятствия.

Наоборот, Стрелец наберет обороты и будет счастлив хотя бы тем, что несчастливый Сатурн покинет его пенаты.

У Водолеев начало года супер-классное. Во второй половине года есть опасность от вышестоящих, сложности в социуме, поэтому важные вехи в своей судьбе они должны решать до осени.

У Рыб, наоборот, конец года блестящий: кто до сих пор не в браке, может найти свою истинную судьбу. Благоприятно рожать детей, которые могут стать гениальными, даже если это не первый ребенок. Новое высшее образование и дальние путешествия будут для вас, Рыбы, оптимальными в наступающем году.

Для Овнов первая половина года очень сложная: могут быть суды, следствия, противостояние. Вторая половина года еще хуже: опасность всякого рода экстремальных ситуаций, катастроф, разводов, начало жизни с чистого листа, риск может быть неоправданным.

Телец — год сложный в плане здоровья, трудных ситуаций на работе. Неблагоприятно увольняться и искать что-то новое, лучше остаться на прежних позициях. Однако во второй половине года может быть большая удача в плане личной жизни и брака.

Близнецы — первая половина года большая удача в любви, поездках, приключениях, вы можете найти свой идеал в жизни, вам везет. Многие Близнецы даже выиграют в лотерею. Зато во второй половине года у вас может быть сложная ситуация на работе, где вы не должны принимать роковых решений, это не лучшее время для организации бизнеса и реформ. Вы можете попадать в экстремальные ситуации.

Рак — вторая половина года супер-классная, вы можете многое ставить на карту, рисковать, год хороший для вашей предприимчивости. Однако в первой половине года позаботьтесь о том, чтобы не купить ненужную вам недвижимость. Опасность разводов, сложные ситуации с родственниками.

Лев — первая половина года ознаменуется удачами в поездках и приключениях, получением нового образования, даже если вам много лет. Хорошо покупать автомобили, катера, яхты. Вторая половина года будет более сложная, осенью вас могут ниспровергать с должности, будьте осторожны с недоброжелателями, которых у вас может появиться очень много.

Девы — начало года хорошее для финансов, денег, организации фирм. Прекрасное время, когда вы можете покупать недвижимость. Однако вторая половина года может быть не такой успешной для вас, возможны ссоры с соседями, родственниками, сложные ситуации в дальних поездках. Зато вторая половина года благоприятна для изучения языков, образования и переезда за границу.

У Весов первая половина года хорошая, но во второй могут случаться кризисы, вас могут ниспровергать должности, вы можете делать ошибочные вложения денег. Вас могут преследовать сплетни, шантаж. Лучше быть осторожным в инвестициях.

Вторая половина года у Скорпионов блестящая. Год новой вехи ив вашей истории судьбы, все, начатое в этом году, будет иметь последствия на десятилетие, это некая закладка вашего успеха. Вам везет блестяще, как не везло в последние годы.

Стрелец — Сатурн, планета несчастий, покидает ваш знак, вы расправляете крылья и достигаете больших высот — особенно в политике, внешней жизни, в рекламе, общественной жизни. Это лучший год для того, чтобы посвятить себя внутреннему миру, найти свою религию. Хороший год для дальних странствий в экзотические страны, медитаций, нахождения внутреннего "я".

Влад Росс Главред

Tamara: Влад, как отличить настоящего астролога от шарлатана? Кого в Украине в этой сфере больше?

Влад Росс: Первое дело — спросить диплом, где он учился, какая у него квалификация. Второе — сколько его прогнозов в процентном отношении сбылось. И самое главное — какая цена вопроса. Если цена вопроса 50 или 100 гривен — это шарлатан. Поскольку за такую цену продаются только лжеастрологи.

MarcusRain: Ждал конца года и нового чата с Вами. В конце того года Вы усердно заявляли, что война на Донбассе закончится в этом году, но, как видите, этого не произошло. Почему так? Вы же нас уверяли, что в этом году все наладится?

Влад Росс: Звезды склоняют, но не обязывают. Прохождение Юпитера (символа счастья) по знаку Весы — договоренности должны были однозначно и бесповоротно привести к миру. Однако непрофессионализм наших переговорщиков, в том числе и министра иностранных дел, которых устраивает война и нынешнее положение на фронте, ни к чему не привело. Наша Жанна Д'Арк Надежда Савченко достигла гораздо больших успехов в переговорах, и скоро наши пленные будут возращены. Хотя на это может заявить свои претензии и Геращенко.

Анатолій Шушук: Перед президентськими виборами у США ви зробили прогноз, в якому однозначно визначили Хілларі Клінтон як переможця виборів. У чому був ваш прорахунок?

Влад Росс: Клинтон однозначно и бесповоротно выиграла выборы в США, даже исходя из тех подсчетов, которые обнародованы, она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп. Совсем недавно Барак Обама сказал в адрес Путина, что не простит фатального вмешательства в выборы Владимиру Путину, поскольку его хакеры способствовали фейковой победе Дональда Трампа в ключевых штатах: Висконсин, Мичиган, где верховным судом штатов был запрещен пересчет голосов. Хотя в этих ключевых штатах вручную при пересчете побеждала Хиллари Клинтон, а если брать компьютер, то везде побеждал Дональд Трамп, как и в ключевом штате Флорида. Он опережал вроде бы соперницу на 0,5-1% — ровно на столько, сколько было необходимо для победы.

Впервые за всю историю выборов в США были сфальсифицированы выборы, вплоть до того, что даже по выборщикам Клинтон имела многозначное преимущество. Но так как власти Америки не хотят грандиозного скандала, они не могут признать лжепобеду Дональда Трампа, поскольку это будет влиять на безопасность жителей США. Хотя однозначное заявление Барака Обамы гласит только об одном — радикальное вмешательство Путина предрешило исход выборов.

Tamara Taraskova: Хотелось бы узнать, почему не сбылись Ваши 100% обещания, что на выборах в США победит Клинтон?

Влад Росс: Все американские астрологи ставили время рождения Клинтон на 8 утра. а это главная составляющая для создания натальной карты рождения и построения прогнозов. Но совершенно недавно оказалось, что она родилась в 8 не утра, а вечера. Об этом она написала в своей автобиографии, что, естественно, резко отдаляет от президентского кресла. Если бы я знал заранее, что подавляющее количество американских астрологов ошибается, я бы никогда не поставил бы на Клинтон, поскольку в гороскопе на 8 часов вечера у нее не было никаких шансов выиграть выборы и стать президентом.

Тем не менее, Дональд Трамп — это не тот человек, который может возглавлять успешную Америку. Перевод его фамилии с английского означает "козырь", "козырный туз в рукаве", что тем самым роднит его с фальсифицированными выборами, за которые он должен благодарить хакеров РФ и лично Владимира Путина. Поэтому госсекретарь будущего президента США — Тиллерсон, лучший друг Путина, собирающийся с ним добывать газ на шельфе Северно-Ледовитого океана.

Надежда Майная

Фото Александра Синицы