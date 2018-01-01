Астролог рассказал, когда Надежда Савченко выйдет из тюрьмы

После того, как "украинскую Жанну Д'Арк" выпустят, политическая ситуация в Украине обострится.

Надежда Савченко УНИАН

Народный депутат и летчица Надежда Савченко не будет долго находиться в тюрьме и выйдет оттуда в течение года.

Однако и находясь в заключении она может разрушить украинский парламент. Об этом заявил известный астролог Влад Росс в комментарии для "Главреда"

"Еще раньше, два-три года назад, составляя астрологический прогноз для Надежды Савченко, я предсказывал, что на ее имени будет пиариться украинская власть, а потом ее используют, предадут и уберут с политической арены. Как видим, Савченко решили не убирать — ее решили посадить. И, к слову, я тогда был первым, кто назвал Надежду Савченко "украинской Жанной Д'Арк", - сказал Росс.

По словам астролога, если бы в команде Надежды Савченко были хорошие политтехнологи, она имела бы большой успех как политик в Украине.

"Но, к сожалению, Надежда по своей сути — не политик. Она — Жанна Д'Арк, а последняя не была политиком. Сегодня часто говорят, что Савченко — невменяемая, сумасшедшая, требуют психологических экспертиз для нее. Как известно, Жанну Д'Арк тоже "вели голоса" с "того света", она была такая же необузданная, как и Савченко. Но именно благодаря Жанне Д'Арк Франция закончила Столетнюю войну и освободилась от гнета английского короля. То же самое благодаря Надежде Савченко может произойти в Украине", - подчеркнул астролог.

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Он выразил уверенность, что Савченко вполне может все-таки разрушить украинский парламент в конечном итоге, даже находясь в местах не столь отдаленных.

"По моему прогнозу, Савченко не будет долго сидеть в тюрьме. Хоть сейчас на нее и пытаются "повесить" пожизненное заключение и прочий "бред сивой кобылы". Но в течение уже этого года, может быть, даже в течение полугода, она выйдет на волю, власть будет вынуждена ее выпустить. Не исключаю также, что Савченко проведет в тюрьме всего пару месяцев. В любом случае, звезды говорят, сидеть ей в тюрьме — недолго", - отметил Росс.

При этом он уверен, что всей этой историей с Савченко украинская власть поставила себя под удар, потому что удержать Надежду в тюрьме будет невозможно.

"Но после того, как ее выпустят, политическая ситуация в Украине обострится, вплоть до того, что будут проведены досрочные выборы. Тем более, в страну вскоре вернется и Михеил Саакашвили. Это будет "гремучая смесь", это будет "коктейль" для создания политически взрывоопасной ситуации, которая начнется в Украине с мая, когда Уран войдет в созвездие Тельца. Так что не верю, что Савченко будет долго сидеть за решеткой, что ей предъявят такие обвинения, что она останется в тюрьме надолго. Не верю, все это ерунда. Жанна Д'Арк выйдет из тюрьмы", - резюмировал эксперт.

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Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.

Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.