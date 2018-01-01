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"Атака с небес". В китайском городе внезапно пошел "дождь" из осьминогов: фото

Сегодня, 16:10
Осьминоги < >
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1 / 3 (twitter.com/manukatsunakan)

Полагаем, что ранее ни один синоптик такого метеоявления не фиксировал.

Жители Китайской Народной Республики опубликовали в Сети необычные фотоснимки обитателей моря, выкинутых на сушу после мощного торнадо

Соответствующее сообщение в субботу, 16 июня, опубликовал британский таблоид The Daily Mail. Инцидент произошел в прибрежном городе Циндао (провинция Шаньдун, восточная часть КНР).

Осьминоги и другие морские существа просто рушились с неба вместе с ливнем. Они падали на лобовые стекла автомобилей и проезжую часть.

По информации журналистов, из-за этого обитатели моря были перенесены на расстояние сотен ярдов/миль от своих обычных ареалов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине с пятиэтажки на землю рухнул крокодил. 

 

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Теги:  
КНР, фотографии, осьминоги, ливень, море,
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