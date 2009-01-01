Аваков требует от Рады ужесточить законы за нарушение ПДД и остановить "войну на дорогах"

Аваков объяснил, почему педалирует необходимость введения видеофиксации на дорогах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков требует от Верховной Рады ужесточить существующих санкций за нарушение правил дорожного движения.

Об этом глава МВД написал на странице в Facebook, комментируя смертельное ДТП в Харькове.

"Трагедия, ставшая результатом привычной "молодой лихости", пренебрежения элементарными правилами дорожного движения, чувством вседозволенности от "крутой" машины и беспечности. Виновница задержана полицией и арестована судом", — говорит министр.

Глава МВД заявил о необходимости до конца года утвердить Верховной Радой законы, которые позволят повсеместно применять автоматическую видеофиксацию нарушений и жесткие штрафы за них, а также радикально ужесточат наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

"Я прошу парламент в ближайшие недели дать МВД этот инструмент регулирования. Все поправки и уточнения к действующим законам, позволяющие реально радикально остановить "войну на дорогах" уже нами внесены и согласованы с профильным комитетом Верховной Рады", — заявил он.

"Почему применил термин "ВОЙНА"?.. Судите сами.. в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 3187 человек, травмировано 32 079 человек!!! А за 9 месяцев 2017го на дорогах погибло 2317 и травмировано 25 082 наших граждан!!!(((

Вот такая война…Нам нужны эти Законы — от них зависят жизни людей!

Почему я так педалирую необходимость введения видеофиксации? Считаю, что при полном внедрении системы мы резко уменьшим смертность на дорогах, — подчеркнул он.

Напомним, вечером, 18 октября, в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещённый сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Toureg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте. Из них — четыре девушки и молодой парень. Остальные были доставлены в медицинские учреждения. Четверо в 4-ю горбольницу, двое — в областную больницу

Водители обоих автомобилей остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения.

Также известно, что девушка, которая совершила ДТП — Алена Зайцева, — сводная сестра люстрированного заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее штрафовали за нарушение ПДД.

Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Отметим, о необходимости усилить наказание за нарушение ПДД уже заявили министр инфраструктуры Владимир Омелян и ряд депутатов Верховной Рады.