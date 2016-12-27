Авиапарк ВСУ пополнил улучшенный Ан-26, опубликованы фото

В мероприятии передачи самолета военным принял участие Муженко.

Самолет Ан-26 Фото: mil.gov.ua

Во вторник, 27 декабря, авиапаркпополнил самолет Ан-26, который прошел ремонт и модернизацию.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в мероприятии передачи воздушного судна военным принял участие начальник Генштаба армии нашей страны Виктор Муженко.

"Осмотрев борт, в приветственном слове отметил, что за 2016 это уже третий отремонтированный самолет, который входит в состав соединений транспортной авиации", — отметили в пресс-службе.

Самолет Ан-26 Фото: mil.gov.ua

Ранее сообщалось, что корпорация "Богдан" передала военным для проведения испытаний в полевых условиях новый многоцелевой бронеавтомобиль "Барс-8". Узнать больше о машине можно здесь.

Фото: mil.gov.ua