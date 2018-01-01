Австралийский рыбак сделал кесарево умирающей акуле, опубликовано видео

После того, как мужчина увидел, что живот рыбы двигается, он сразу же сделал ей кесарево сечение, чтобы спасти детенышей.

Австралийский рыбак сделал кесарево умирающей акуле Скриншот

Австралийский рыбак Мэтью Орлов разрезал брюхо умирающей беременной акулы, тем самым сделав ей кесарево сечение.

Необычное происшествие случилось с плоскоголовой семижаберной акулой у побережья Виктории, пишет Daily Mail.

После того, как мужчина увидел, что живот рыбы двигается, он сразу же сделал ей кесарево сечение, чтобы спасти детенышей. Необычная операция длилась около 9 минут.

"Как только она оказалась на лодке, мы обнаружили 7 укусов другой акулы, — сообщил мужчина. — Во время ловли я чувствовал, как её атаковали. Как только мы подняли акулу, я понял, что её растерзала другая акула".

"Это было чрезвычайно всепоглощающее чувство — я ощутил прилив адреналина, когда они начали выскакивать. Я был просто ошеломлен, что их было так много, мы насчитали 98".

После спасения детенышей Мэтью приготовил и съел акулу. По его словам, в этом ничего плохого, так как иначе рыба просто бы пропала.

Напомним, ранее сообщалось, что датские ученые обнаружили акулу старше 500 лет.