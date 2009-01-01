Автокомпания создала кепку, которая поможет водителям не уснуть за рулем, опубликованы фото и видео

Гаджет замечает все движения головы водителя и определяет, когда они похожи на процесс засыпания

Автомобильная компания Ford разработала кепку SafeCap, которая помогает водителям не спать за рулем.

Гаджет замечает все движения головы водителя и определяет, когда они похожи на процесс засыпания, сообщает Naked Science, пишет Укринформ.

Когда кепка замечает эти процессы, может разбудить водителя звуком, светом или вибрацией.

Разработчики SafeCap изучали и записывали данные о движениях головы при вождении авто и выделяли среди них те, которые похожи на засыпание. В кепку встроили акселерометр и гироскоп, предназначены для измерения движений головы.

Пока неизвестно, когда разработку запустят в массовое производство.

Напомним, в России завод Ford останавливает производство.



Фото; Видео: Ford Slaviero