Автокомпания создала кепку, которая поможет водителям не уснуть за рулем, опубликованы фото и видео

Гаджет замечает все движения головы водителя и определяет, когда они похожи на процесс засыпания
Гаджет замечает все движения головы водителя и определяет, когда они похожи на процесс засыпания, сообщает Naked Science, пишет Укринформ.
Когда кепка замечает эти процессы, может разбудить водителя звуком, светом или вибрацией.
Разработчики SafeCap изучали и записывали данные о движениях головы при вождении авто и выделяли среди них те, которые похожи на засыпание. В кепку встроили акселерометр и гироскоп, предназначены для измерения движений головы.
Пока неизвестно, когда разработку запустят в массовое производство.
Напомним, в России завод Ford останавливает производство.
Фото; Видео: Ford Slaviero