Бандам "Сомали" и "Спарта" грозит роспуск за махинации с "мертвыми душами"

По документам, в "отдельных батальонах" 1 АК был полный комплект личного состава.

Главари банд "Спарта" и "Сомали" уже уничтожены фото: uainfo.org

Командованиекатегорически потребовало от командиров частей и подразделений при любых обстоятельствах провести комплекс мероприятий по восстановлениюповышению уровня боеспособности частей и подразделений, выделенных в "оперативный резерв 1-й очереди".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчуксообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, ранее при проверках выяснилось, что ряд подразделений, в ходе ротации отведенных из первой линии во второй эшелон, фактически игнорируют необходимость ремонта и обслуживания штатной техники и вооружения (особенно критическая ситуация сложилась с автотранспортом).

Также в ходе проверок в одной из "мотострелковых бригад" и двух "отдельных батальонах" 1-го АК выявлено большое количество "мертвых душ" — обнаружен серьезный некомплект личного состава в подразделениях, тогда как по документации фиксируется их полная укомплектованность.

Кроме того, командование 1-го АК инициирует пересмотр оргштатной структуры т.н. "отдельных батальонов" — бандформирований типа "Сомали", "Спарта" и пр., которые были введены в состав российско-террористических войск по "особым штатам" в качестве "отдельных подразделений". Главная цель пересмотра штатной структуры — сокращение данных бандформирований до минимума, с целью доукомплетования за счет освободившейся живой силы "линейных частей", в которых наблюдается хронический некомплект личным составом.

Одновременно "военной контрразведке" отдано указание предусмотреть меры по недопущению выявления недовольства в среде боевиков данных подразделений в ходе проводимых оргштатных мероприятий, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя неделями ранее выяснилось, что в рядах "мотострелков" ЛНР тоже нашли много "мертвых душ".