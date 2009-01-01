"Бантустан дикарей". Журналист рассказал, как главарь ЛНР отжимает квартиры простых граждан

Плотницкий заявил, что провел в ЛНР "инвентаризацию жилого фонда".

Игорь Плотницкий Коммерсантъ

На территории, подконтрольной ЛНР , боевики добрались до самых мелких активов — квартир простых граждан.

Об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

Он отметил, что если в предыдущие годы отжимали в основном различный бизнес — от шахт до ларьков на рынках — то теперь очередь дошла до личного имущества обычных луганчан.

"11 сентября Плотницкий заявил, что провел в ЛНР "инвентаризацию жилого фонда", в ходе которой были обнаружены тысячи пустующих квартир. Точную цифру Плотницкий назвать отказался, чтобы "никого не будоражить".

По словам главаря ЛНР, пустующие квартиры он собирается изъять у их владельцев и передать в пользование другим людям. Думаю, не надо пояснять каким и за какие заслуги", — написал Казанский.

"Интересно, что квартиры у людей собираются отжимать даже не потому что они в понимании боевиков совершили какое-то преступление. А просто потому что хозяева отсутствуют. По какой причине отсутствуют — никому не ясно, но это и не важно. Какая разница? В гребаном бантустане у дикарей нет никаких прав. У кого автомат и гранаты — тот и решает чужую судьбу", — подчеркнул журналист.

Напомним, ранее в разведке рассказали, как Плотницкий дерибанит деньги, поступающие из РФ.