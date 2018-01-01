"Беги или умри". Новая смертельная игра для подростков приобретает угрожающие масштабы: видео

Роковой экстрим сменил в приоритетах молодежи суицидальную игру "Синий кит".

Дети принимают участие в новой экстремальной игре "Беги или умри" Фото: открытые источники

Среди украинских детей и подростков приобретает массовую популярность новый вид смертельно опасного экстрима под названием "Беги или умри".

Суть игры заключается в том, что ребенок пытается проскочить перед автомобилем на оживленной трасе, а его друг снимает процесс на видео. Об этом сообщают "Факты".

Как правило, отмечают журналисты издания, такие эксперименты заканчиваются или больницей, или смертью подростка. Один из подобных случаев в Каменском Днепропетровской области зафиксировала камера наружного наблюдения. Парень стоит около оживленной трасы, будто ждет что-то, а затем резко начинает бежать и влетает под колеса внедорожника. Он попал в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Позже юноша отказался от претензий к водителю автомобиля и заявил, что спешил на электричку.

"Суть новой игры заключается в том, чтобы на мобильный телефон снять, как игроки перебегают дорогу как можно ближе к транспортному средству, - цитирует пресс-служба полиции Полтавской области начальника отдела Ирину Карюк. - Ребенок, который не справится с задачей, может серьезно пострадать или вообще погибнуть. Поэтому наша общая задача (родителей, учителей и полиции) провести соответствующую разъяснительную работу с детьми: предупредить их об опасности и высокой вероятности наступления трагических последствий".

Мама 14-летнего школьника из Днепра Ирина рассказывает, что ее сын стал участником опасного экстрима и попал под автомобиль.

"О том, что Витя попал под машину, мне сообщил его одноклассник. Позвонил и пролепетал что-то вроде: "Мы шли из школы и перебегали дорогу. Вернее, Витя бежал, а мы его снимали…" Я сначала не поняла, кого и зачем снимали. Потом сын признался, что они с ребятами играли в игру "Беги или умри", - рассказывает женщина.

По ее словам, Виктору повезло, и он отделался сотрясением мозга и переломом двух ребер. Однако есть дети, которые гибнут в результате подобных действий.

Психолог Наталия Бугаева отмечает, что популярность игра приобрела в социальных сетях. В отличие от "Синего кита", где дети должны были совершить суицид, "Беги или умри" мотивирует школьников принимать участие в экстриме и побеждать. О проигравших информация не распространяется.

Как сообщалось ранее, в Украине распространялась среди подростков еще одна суицидальная игра – "Красная сова". Эксперты дали советы, как уберечь детей.