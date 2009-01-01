Сегодня, 13:31 RSS

Беглый судья Чаус задержан в Молдове

Сегодня, 11:56

После экстрадиционной проверки Чауса ждут в Украине, написала Сарган.

Чаус
скриншот, ТСН
Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, погоревший на взятке в 150 тысяч долларов, задержан в Молдове.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Судья Чаус, который пытался сбежать от правосудия, задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины, инициированном НАБУ. После экстрадиционной проверки ждем Чауса на родине", — написала она.

Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что Чаус находится в захваченном Крыму.

Напомним, 9 августа Чаус был взят с поличным. Однако, это не первый скандал с его участием. Во время Революции Достоинства он принимал решения против "Автомайдана", потому находился в списке на люстрации Минюста, однако власть не спешила его люстрировать.

 

 

Теги:  
Чаус, судья, взятка. задержание, Молдова, экстрадиция, Украина, Сарган
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...