Беглый судья Чаус задержан в Молдове

После экстрадиционной проверки Чауса ждут в Украине, написала Сарган.

скриншот, ТСН

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Судья Чаус, который пытался сбежать от правосудия, задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины, инициированном НАБУ. После экстрадиционной проверки ждем Чауса на родине", — написала она.

Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что Чаус находится в захваченном Крыму.

Напомним, 9 августа Чаус был взят с поличным. Однако, это не первый скандал с его участием. Во время Революции Достоинства он принимал решения против "Автомайдана", потому находился в списке на люстрации Минюста, однако власть не спешила его люстрировать.