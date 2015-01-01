Бегство дезертиров. В Брянке 14% "мотострелков" ЛНР разбежались из частей — разведка

Военнослужащие ЛНР самовольно покидают расположение подразделений.
Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.
"По состоянию на 1 января 2017 года в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК около 14 процентов военнослужащих считаются самовольно покинувшими расположение подразделений", — рассказали в разведке.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе увеличивается количество случаев бесчинств военнослужащих из состава соединений и частей 1 и 2 АК России.