Белки умудрились спрятать под капотом авто 23 кило шишек. Фото

Снимок довольно быстро разошелся по сети.

Скриншот с видео tsn.ua

Американец Гейб Авей поделился в Facebook фотографией машины своего начальника Келлена Мура. Точнее – фото шишек, которые умудрились натаскать ему под капот местные белочки. Всего под капотом оказалось 23 кило еловых "подношений".

Снимок довольно быстро разошелся по сети, а местные издания даже опубликовали эту историю.

Как выяснилось, по дороге на работу Мур услышал странные звуки из-под капота своей машины. Когда он заглянул внутрь, то увидел там еловые шишки. Они заполонили буквально все свободное пространство.

Впоследствии мужчина признался, что ему понадобилось около 45 минут, чтобы очистить внутренности авто от шишек.

В комментариях к посту люди поделились схожими историями. В частности, Джанин Кэтрин из Нью-Джерси рассказала, что с ней подобное случилось дважды за пару месяцев. Причем во второй раз все было даже хуже, чем в первый. Женщина пыталась сторожить свое авто по ночам, но в конце концов просто сдалась и продала свою машину.

Ранее в Киеве случилось курьезное ДТП из-за кота. К счастью, обошлось без пострадавших.

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