"Бензина хватило только на одну машину". В Сети потроллили бегущих охранников лидера КНДР

На видео не попали собаки, за которыми ехали лидеры обеих Корей, пошутил один из интернет-пользователей.

В Сети высмеяли охранников лидера КНДР Ким Чен Ын, бегущих за авто Reuters

В Сети ряд интернет-пользователей высмеяли охранников лидера Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ына, бежавших за авто, в котором ехал глава государства

В частности, пользователь под ником Бритва Оккама в Twitter написал, что "бегут охранники потому, что в Северной Корее бензина хватило только на одну машину, и в ней едет Ын".

"Хорошо что не летел на самолете (подумали охранники)", — отметил Неуловимые твиттеры.

Скриншот с twitter.com/rlz_the_kraken

"… Там на видео не попали собаки, за которыми ехали лидеры обеих Корей и бежали охранники)))", — пошутил Влад.

Скриншот с twitter.com/600427

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/55GwTNXwAt pic.twitter.com/UDhPfZPY6s — CNN (@CNN) April 27, 2018

Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом, они пожали друг другу руки. Потом лидер Северной Кореи сделал шаг на южнокорейскую сторону границы и стал первым главой республики, посетившим Южную Корею с 1953 года.

В январе стартовали первые за несколько лет переговоры о вариантах улучшения отношений между Южной Кореей и КНДР. Позже в Северной Корее центральный комитет правящей Трудовой партии на пленарном заседании решил, что страна прекратит ядерные испытания и перестанет запускать межконтинентальные баллистические ракеты с 21 апреля.

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