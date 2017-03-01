Бетонные плиты и "Путин" с балалайкой. В Запорожье заблокировали вход в "Сбербанк"

Участники акции расклеили плакаты с надписью "Вход только по паспортам ЛНР-ДНР".

В Запорожье заблокировали вход в «Сбербанк» forpost.media

Во вторник, 21 марта, в Запорожье участники "Национального корпуса" заблокировали вход в центральное отделение российского "Сбербанка"

Об этом идет речь в сообщении forpost.media.

Участники акции перекрыли вход в центральное отделение банка на Верхней, 7 бетонной плитой, расклеили плакаты с надписью "Вход только по паспортам ЛНР-ДНР", а также "Добро пожаловать в Россию".

В "Национальном корпусе" утверждают, что не покинут вход в учреждение, пока российский банк не прекратит работу в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что "Сбербанк" хочет поскорее уйти с украинского банковского рынка.

Фото: forpost.media.