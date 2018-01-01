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Без лифчика: в Сети набирает популярность смелый тренд "блестящая грудь"

Сегодня, 05:59
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1 / 6 Такой фестивальный тренд зародился в США (instagram.com/gogetglitter)

Девушки посыпают интимные части тела мелкими блестками.

В Сети стал популярен тренд, заданный любительницами вечеринок: девушки начали украшать интимные части тела рисунками фруктов, и имитировать одежду, полностью покрывая грудь блестками.

Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля в Калифорнии, США, сообщает The Sun.

Многие участницы карнавала расписали грудь и ягодицы блестящими изображениями авокадо, ананасов персиков и других плодов.

В Instagram-аккаунте, посвященном боди-арту с использованием глиттера, опубликовали множество фотографий самых ярких "голых" костюмов фестиваля.

Ранее хирурги рассказали о новом виде пластики груди.

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Теги:  
тренд, глиттерная грудь, тело, блестки
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