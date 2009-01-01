Без объяснения причин. Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным Крымом

Приостановка сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции на оккупированный полуостров.

Турция прекратила паромное сообщение с Крымом paromvaryag.com

Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным Россией Крымом менее чем через полугода после его возобновления.

Об этом сообщил директор компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислав Гвоздилов, сообщает "РИА Новости".

"Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели", — сообщил он.

По его словам, причин своего решения Анкара не уточняет. При этом Гвоздилов подчеркнул, что приостановка сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции на оккупированный полуостров.

Отмечается, что между Крымом и Турцией ходили несколько паромов. Сообщение возобновилось в октябре прошлого года — тогда российский паром "Варяг" совершил первый рейс из Севастополя в Зонгулдак.

В декабре в РФ заявили о согласии Турции на прием круизных судов, которые заходят в порты Крыма, несмотря на санкции Евросоюза, ограничивающие заход судов в оккупированные крымские гавани.

Напомним, ранее сообщалось, что на Керченской переправе столкнулись два парома.

Фото: paromvaryag.com.