"Без языков". Стали известны новые правила интимных сцен в кино из-за секс скандала с Вайнштейном

Первопроходцами в изменении порядка съемок таких сцен выступили представители британского профсоюза актеров.

Кадр из Х/ф "На 50 оттенков темнее" Ovideo.Ru

После секс-скандала в Голливуде, вызванного домогательствами известного продюсера Харви Вайнштейна к актрисам , Equity (профсоюз актеров Великобритании) разработал новые правила съемок постельных сцен.

Такое сообщение опубликовало британское издание Daily Mail.

Согласно рекомендациям, актеры с актрисами не должны касаться во время съемок друг друга гениталиями. Кроме того, теперь съемочные группы обязаны им предоставлять время специальные наклейки либо нижнее белье телесного света. Все сцены в рамках кинопроб и прослушиваний, требующие обнажения, должны быть оговорены заранее. Кроме того, в Equity хотят, чтобы на съемочной площадке постоянно присутствовал "режиссер по интимным сценам".

Также в профсоюзе предложили отказаться от использования языка и обмена слюной во время сцен с поцелуями. Они могут сниматься только тогда, когда на них согласятся оба актера.