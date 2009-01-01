Блэкаут в Крыму: без электричества остались шесть тысяч человек

8 февраля без света в Крыму были 11,9 тыс. человек.

ru.krymr.com В аннексированном Крыму из-за штормовой погоды произошел масштабный обрыв электропроводов, в результате чего около остались без света.

По данным Минэнерго России, "без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5 800 человек. Мощность отключенных потребителей — 4,6 МВт", пишет "Интерфакс".

Отмечается, что отключения в распределительных сетях 6—10 кВ начались с 01:00 по киевскому времени 8 февраля. По состоянию на 9 февраля ситуация осталась без изменений.

Энергетики продолжают ликвидировать последствия аварий. Отмечается, что 8 февраля без света в Крыму были 11,9 тыс. человек. Мощность отключений составляла 7,1 МВт.

Как сообщил помощник начальника российского управления МЧС полуострова Владимир Иванов, из-за сильного ветра и обледенения проводов в Крыму без электроснабжения находятся жители 21 населенного пункта, пишут Крым.Реалии.

"По состоянию на 7 утра 21 поселок без электроснабжения, в 16 из них электроснабжение нарушено частично. В основном это села Сакского района. Обледенение проводов. Работает семь бригад", — рассказал Иванов.

Он уточнил, что бригады работали всю ночь, к часу ночи им удалось восстановить электроснабжение в большинстве населенных пунктов, в частности, света на тот момент не было в 13 поселках. Однако из-за усиления ветра до 20-25 м/с и обледенения проводов их количество увеличилось до 21.

"МЧС РФ" объявило штормовое предупреждение в регионе на два дня: 8-9 февраля на полуострове ветер скоростью до 25 метров в секунду и сильный гололед.

Стоит отметить, что на полуострове проживает 1,9 млн человек.

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