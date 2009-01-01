Блокада Донбасса. МВД планирует силовой разгон активистов

В МВД распространяются через СМИ угрозы вооруженного штурма редутов "Богдан", "Запорожье", "16 добровольческого батальона".

Блокада на Донбассе, иллюстрация realist.online

Участники блокады оккупированного Донбасса заявили о планировании силового разгона акции Министерством внутренних дел.Об этом говорится в сообщении Штаба блокады на странице в Facebook.

В штабе утверждают, что руководство МВД распространяет через СМИ угрозы вооруженного штурма редутов "Богдан", "Запорожье", "16 добровольческого батальона". При этом участники блокады уверяют, что это никак не повлияет на их решение "прекратить торговлю на крови и финансирование терроризма".

"Штаб блокады торговли с оккупантами обращается к патриотам Украины, у которых есть официально зарегистрированное оружие, с призывом присоединиться к рядам участников блокады, чтобы вместе с нами защитить безоружных волонтеров, общественных активистов и других участников блокады, которые находятся на наших редутах", — подчеркнули в штабе блокады на Донбассе.

В штабе также отметили, что блокада Донбасса будет продолжаться.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями на Донбассе стало дестабилизирующим фактором.

В результате этой блокады под угрозой оказалось энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабммин принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, которое предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.