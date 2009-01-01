Блокада Донбасса. Три предприятия в ЛНР и ДНР остановили работу

Алчевский коксохим, Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь" остановили свою работу.

В результате блокады в зоне АТО на Донбассе остановили свою работу Алчевский коксохимический завод (г. Алчевск, Луганская обл.), Енакиевский металлургический завод (г. Енакиево, Донецкая обл.) и предприятие по добыче коксующегося угля для нужд металлургии "Краснодонуголь" (г. Краснодон, Луганская обл.), которые находятся на временно неподконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает Штаб блокады на своей станице в соцсети Facebook.

"На сегодняшний день свою работу на оккупированной территории остановили Енакиевский металлургический завод, объединение "Краснодонуголь" и Алчевский комбинат", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 22 февраля идут 28 сутки блокады.

"За это время редут "Богдан" возле станции Светланово в Луганской области не допустил пересечение линии разграничения 20,1 тыс. вагонов. Редут "Запорожье" возле г. Бахмут в Донецкой области не допустил пересечение около 12 тыс. вагонов и редут "16 добровольческого батальона" вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области не допустил пересечение 37,4 тыс. вагонов", — сообщает штаб.

В штабе также отметили, что тем самым блокада торговли на крови лишила российских владельцев этих предприятий и украинских олигархов значительной части прибыли; из этих доходов также не уплачены налоги в бюджет так называемых ЛНР и ДНР.

Напомним, 13 февраля 2017 года на оккупированной территории Луганщины в результате блокады Донбасса остановило работу ПАО "Алчевский металлургический комбинат".