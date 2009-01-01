Блокада ЛНР: ветеранов АТО поддерживают все воинские части, а генералы "топают ногами"

Ветераны АТО предупредили СБУ и правоохранителей о том, что они заблокировали движение по ж/д путям на Луганщине.

На Луганщине возле населенных пунктов Горное и Золотое, в 4 км от линии разграничения, оборудован первый блокпост участников блокады оккупированных территорий Донбасса. Об этом написал нардеп Тарас Пастухов на своей странице в Facebook.

По его словам, ветераны АТО предупредили СБУ, все правоохранительные органы о том, что они заблокировали движение по железнодорожным путям.





Однако вчера около 18.00 была совершена попытка прорвать блокаду грузовым поездом, который с подконтрольной Украине территории пытался протащить 56 вагонов на оккупированную территорию.

В свою очередь экс-комбат "Донбасса", народный депутат Семенченко на своей странице в Facebook написал, что ночь прошла спокойно.

"Представители почти всех воинских частей, которые находятся рядом, отзвонились и выразили свою поддержку. Генералы и "начальство на верху" матерятся и топают ногами", — пишет он.

Он также отметил, что в 10:00 к ветеранам АТО приедут руководители Луганской области.

"Наверное, будут требовать от ветеранов отдать грузовые перевозки под "эффективный контроль" РФ", — написал Семенченко.

Напомним, ранее Семенченко сообщал о том, что ветераны АТО объявили о начале торговой блокады ЛНР/ДНР и "украинских" олигархов.

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