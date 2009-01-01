"БМП нет, а 300-е есть". Под Дебальцево силы АТО уничтожили бронемашину боевиков

БМП несколько раз обстреливала передовые позиции украинских военных, пишет Юрий Мысягин.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, эта бронемашина несколько раз обстреливала передовые позиции сил АТО, пока не была уничтожена ответным огнем таинственной "третьей силы".
"БМП нет, а 300-е есть", — кратко прокомментировал исход боя волонтер.
Напомним, ранее волонтер сообщал, что на Светлодарской дуге "третья сила" уничтожила несколько опорных пунктов боевиков.