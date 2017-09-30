Бодайбо, Магнитогорск и Воронеж. Боец АТО рассказал о ликвидации 4 оккупантов

Двое из боевиков них были уничтожены в Сирии, куда отправились воевать после участия в боях на Донбассе.

Солнышков Роман Facebook Анатолия Токарева

Боец спецподразделения "Ежик" сил АТО Анатолий Токарев сообщил о ликвидации четырех российских наемников.

Об этом Токарев рассказал в Facebook, а также опубликовал фото боевиков.

Отметим, что двое из них были уничтожены в Сирии, куда отправились воевать после участия в боях на Донбассе.

Токарев также сообщил имена ликвидированных российских наемников:

Солнышков Роман Викторович "Солнце" (Бодайбо, 20/08/85) воевал на Донбассе ,погиб в Сирии осенью 2017 (не позже 15/10/17);

Чернов Михаил Васильевич "Калыч" (Магнитогорск, 06/10/89) воевал на Донбассе, погиб под Дейр-эз-Зором в Сирии;

Казьмин Владимир "Воронеж" (06/09/90, Воронеж);

Ткачева Анастасия Алексеевна (23/06/85, Ростов-на-Дону) убита в Горловке 30/09/17, вероятно, бывшим комбатом #3мсб #7омсбр "Мачете".

Напомним, ранее волонтер рассказала о новых потерях врага: в зоне АТО уничтожены 9 оккупантов.

Фото: Фейсбук А.Токарева.