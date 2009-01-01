Боец АТО рассказал, как в ДАПе "отжал у сепарши" российскую снайперскую винтовку

Российскую винтовку "Выхлоп" "Скату" удалось забрать у вражеского снайпера при обороне донецкого аэропорта в 2014 году.

Украинский снайпер, иллюстрация rnbo.gov.ua

В 2014 году у бойцов АТО не было "нормальных" снайперских винтовок, а воевать снайперам приходилось, зачастую, с автоматом в руках.

Об этом боец АТО Ярослав Лапин, (позывной "Скат") рассказал в интервью online.ua.

Он рассказал, что российскую винтовку "Выхлоп" ему удалось забрать у вражеского снайпера при обороне донецкого аэропорта в 2014 году.

"Первая снайперская винтовка, которая у меня появилась в ДАП — это российский "Выхлоп". Я ее у "сепарши" отжал, возле пожарки в аэропорту. Вот только, к сожалению, вместе с винтовкой мне достался всего лишь 51 патрон. Потому что у нас на вооружении таких патронов нету. Я их все отстрелял. И в результате тот "Выхлоп" остался в ДАП под завалами", — рассказал Лапин.

Он раскрыл подробности того, как он вместе с другими бойцами сумел вычислить снайпера боевиков.

"Она нас лупила по-хитрому. У нас были такие позиции, что когда солнце начинало садиться — оно реально ослепляло. И вот мы ее не видим — а она нас лупит. Но потом мы ее вычислили. Днем перетащили холодильник, поставили как вторую "стену". Как в фильмах бывает, одели манекена в форму, установили его — и начали ждать". "А когда солнце начало садиться — она и влупила. Если бы не холодильник, мы бы так и не смогли вычислить, откуда она стреляла. Она в него попала. А я с другой стороны по отверстию дырки от пули посмотрел, и мы приблизительно поняли, из какого окна эта пуля прилетела. И мы по этому окну и по всем окнам, которые рядом были, из "Мухи", из РПГ напускали всего — а потом пошли и забрали эту винтовку. Так у меня появился "Выхлоп", — рассказал "Скат".

Напомним, ранее стали известны подробности уничтожения снайпера, который воевал на стороне боевиков ДНР в районе Авдеевки.