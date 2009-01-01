Боец "Донбасса" о первом штурме Иловайска: ворвались в самое сердце укрепрайона и быстро смотались

Из Харцызска террористам выдвинулось подкрепление в 600 человек на бронетехнике, говорит Владимир Гунько.

Владимир Гунько в Иловайске Facebook Владимира Гунько

защищали 600 хорошо вооруженных террористов с бронетехникой, в то время как бойцы сил АТО считали, что им противостоит с полсотни сепаратистов с оружием времен Второй мировой.

Об этом боец добровольческого батальона "Донбасс", гранатометчик Владимир Гунько рассказал в интервью "Главреду".

"Когда мы выезжали, я в Гугле прочитал, что Иловайск — крупная узловая станция, население примерно 25 тысяч человек. А еще известен был факт, что мы штурмуем, по армейским разведданным, 40—60 местных сепаров, вооруженных СКС (самозарядными карабинами Симонова. — Ред.)", — рассказал боец.

По его словам, 10 августа город штурмовали 200 бойцов АТО — батальон "Донбасс" и роты батальонов "Азов" и "Шахтерск".

"Из бронетехники у нас была БМП, кажется, 17-й танковой бригады, которая проехала несколько сотен метров и была подбита из-под виадука. Экипаж был контужен. Место, с которого велся огонь, мы прострелили. После того выехал вперед наш БТР-60, у которого не работал пулемет. А за ним ехали мы в бронированном волонтерами старом КрАЗе на кузове, человек десять, вооруженные автоматами АК-74 калибра 5,45 и пулеметами. Я был гранатометчиком с РПГ, но не мог использовать его, поскольку не получал команды", — вспоминает ветеран АТО.

"Мы проехали мост перед въездом в Иловайск. Сообщали в штаб, что мост заминирован — многие видели белые провода, коробки в кустах. Разведка проверила, сказали, что чисто. Мы пошли дальше. Вклинились в самый вход города в улицу Шевченко, рядом с высотками и железнодорожным узлом. До блокпоста осталось 100-150 метров. Противник сопротивлялся серьезно. Прижали нас к земле, пока наш командир, командовавший сводным подразделением, Тарас Костанчук с позывным "Бишут", не вызвал поддержку артиллерией. Наши "Грады" накрыли этот укрепленный район. И следующий час было спокойно", — добавил Гунько.

Он рассказал, что во время перерыва замкомбата по вооружению с позывным "Монгол" и три добровольца на автобусе ПАЗ отправились в штаб сектора в тыл за пополнением боекомплекта. А когда возвращались, попали в засаду террористов под виадуком, где ранее была подбита БМП. Автобус был расстрелян. Трое ребят погибли, один — ранен.

"Они попросили поддержку, ребята поехали, но террористов уже не застали. Но они подтвердили, что мост заминирован. А также сказали, что из Харцызска террористам выдвинулось подкрепление в 600 человек на бронетехнике, поэтому нам надо быстро сматываться", — рассказывает гранатометчик.

После этого батальон "Донбасс", который должен был пешком и с легким стрелковым оружием брать город, вернули в тыл.

"Это считается первым штурмом Иловайска. Когда мы вернулись в штаб сектора в Многополье, там уже были подразделения "Шахтерска" и "Азова", которые отошли, оказывается, раньше, и нас не прикрывали. Ушли, потому что у них были потери. Как раз тогда погиб муж Татьяны Чорновол (Николай Березовой, командир взвода в батальоне "Азов". — Ред.) Нам никто о том уходе не сообщил. Но мы же были уверены, что нас прикрывают справа, ворвались стремительно почти в самое сердце их укрепрайона в Иловайске", — рассказал Владимир Гунько.

Напомним, ранее доброволец рассказал о боях за Иловайск: "Мы не понимали, почему сидели на месте и не наступали"

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