Боец "Донбасса" о первых днях плена после Иловайска: с водой напряг, один сухпай — на пятерых

После боевики избили, сняли золотые украшения и часы, говорит Владимир Гунько.

Пленные в Донецке Reuters

Российские оккупанты,, обещали вывести их в РФ и освободить через неделю, однако передали террористам в Донецке, которые ограбили и избили украинских военных.

Об этом боец добровольческого батальона "Донбасс" Владимир Гунько рассказал в интервью "Главреду".

"У них не было нашивок, но форма была российская. И российское оружие — пулеметы ПКМ и снайперские винтовки "Винторез". Подошел к нам один, представился — позывной "Лис" или "Лиса". Сказал, что офицер российской армии и мы должны следовать за ним. Обещал, что нас через неделю-две выведут или в буферную зону, или на территорию РФ, где нами займется консул", — вспоминает доброволец.

По его словам, пленные двигались полями, обходили дорогу Старобешево — Кутейниково. "Когда шли колонной, они подавали световые сигналы. Мимо двигались батареи российских установок "Нона", их было 16-18. На поле за Кутейниково мы переночевали. Воды вечером не давали. Утром дали российские сухпайки — один на пять-шесть человек. Разрешили ходить по несколько человек на бахчу, потому что с водой напряг был. Ждали команд. Ближе к обеду приехали российские офицеры. Сказали, что заберут колонну с ранеными. Один из офицеров сказал, что есть возможность 30 человек перемотать бинтами и отправить вместе с ранеными. Часть людей так и сделали", — рассказывает гранатометчик "Донбасса".

"Я и ребята из моей роты, которые не были ранены, решили остаться. После того как забрали раненых — тяжелые ехали на грузовике, легкие — шли пешком, приехала еще одна колонна. Как потом выяснилось, это были представители террористов. Нас выстроили в две шеренги, сказали, кто они есть, что мы направляемся в Донецк. Нас погрузили в машины, везли по каким-то полям. По дороге остановились в каком-то городке, где были люди восточной внешности, плохо говорили по-русски, но хорошо матерились, избили часть добровольцев, сняли с нас золотые украшения и часы. Опять видели российские танки. На промежуточных улицах был блокпост, на котором стояли "Рапиры" и зенитные установки. В здании СБУ нам сказали, что мы в плену, сняли на камеру, некоторых снова избили. Завели в подвал, бывшее бомбоубежище. Все были с нашивками ДНР, но не регулярные войска", — добавил Владимир Гунько.

Напомним, ранее доброволец рассказал, что россияне грозили бойцам АТО под Иловайском: "Ваши п***** вас сдают, а мы — должны уничтожить".

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