Боеспособность — низкая, мобильность — никакая. "Стрелок" сравнил "армию" ЛДНР с дивизиями нацистов

Полноценно наступать "корпуса" боевиков не способны, говорит Гиркин.

Представители "армии" ЛДНР joinfo.ua

Без поддержки России "армия" боевиков ЛДНР ни на что не способна, и может быть разгромлена бойцами ВСУ.

Об этом заявил сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" в соцсети.

"Однако, трудами многочисленных чиновных головожопов — гражданских и военных (поголовно российских), вместо двух боеспособных корпусов в ЛДНР имеется чёрт знает что. По боеспособности и боевым качествам сравнимое, пожалуй, лишь с немецкими "стационарными дивизиями" образца весны 1944 года на Атлантическом побережье Франции (разгромленным и истребленным союзниками практически сразу и даже быстрее, чем они сами предполагали). Боеспособность — низкая, мобильность — никакая, боевой дух — паршивый и даже укомплектованность — сильно отличающаяся от штатной. Полноценно наступать (тем более — против столь же убогого, но гораздо более многочисленного противника) "корпуса" не способны. Если кто-то без прямой поддержки соединений ВС РФ погонит их в масштабное наступление — они будут не просто разбиты, а разгромлены. Причины такого печального состояния дел я уже неоднократно указывал. Но речь сейчас не о них, а о том, как можно было бы срочно исправить ситуацию до хотя бы приемлемого уровня", — написал он.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко объяснил, чего хочет добится Кремль боями под Авдеевкой.