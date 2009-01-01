Боевик ДНР рассказал, как охранял командиров российских оккупантов на Донбассе

Злоумышленник присоединился к оккупантам еще в 2014 году.

СБУ сдался боевик террористической ДНР , который был задействован в охране российское военного командования на оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении СБУ.

Отмечается, что злоумышленник присоединился к оккупантам еще в 2014 году.

"В составе бандгруппировок, он охранял военные объекты, в частности "генеральный штаб" боевиков и представителей российского командования. Став свидетелем грабежей местного населения, издевательств со стороны российских военных, он решил покинуть ряды боевиков", — рассказали в ведомстве.

После этого, опасаясь уголовной ответственности злоумышленник скрывался у родственников, но в итоге решил сдаться украинским властям, чтобы воспользоваться программой амнистии.

"Боевик обратился в правоохранительные органы и сообщил о своем участии в составе ОПГ. Обстоятельства совершенного человеком правонарушения проверяются в рамках уголовного производства. Сейчас бывший боевик находится дома со своей семьей и ожидает предусмотрено законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности", — добавили в СБУ.

Напомним, ранее экс-боевик ЛНР рассказал, почему сдался СБУ.

Видео: Служба безпеки України.