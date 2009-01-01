Боевик ДНР-россиянин рассказал о "службе": гнобят и унижают, опубликовано видео допроса

Злоумышленник утверждает, что сам решил покинуть ряды террористов.

Задержанный злоумышленник Скриншот видео с youtube.com

на Мариупольском направлении, который якобы сам покинул ряды противника, поскольку "условия прохождения службы стали невыносимыми".

Об этом он рассказал во время допроса, опубликованного на YouTube-канале "Військового телебачення України".

В то же время тот уточнил, что среди террористов процветает рукоприкладство и пьянство офицеров, бойцов "гнобят, унижают".

Задержанный сообщил, что в 2013 году уехал из России в Донецк. В городе работал грузчиком, в 2015 году ему катастрофически стало не хватать денег, поэтому в ноябре пошел на "службу" к боевикам.

"Сидел в центре боевого управления на пункте управления разведки, принимал доклады об обстрелах… питание предоставлялось не очень хорошее, от которого многих "военных" проносило, болели желудки, однообразная кормежка", — отметил дезертир.

"В основном — перловка, овсянка, ячка. Многие были недовольны, питались за свой счет… Процветает пьянство, наркомания, курение "травы" в полку — это 40-50% от общей численности", — добавил гражданин РФ.

Ранее сообщалось, что в Красногоровке Донецкой области силовики ликвидировали агентурную сеть боевиков, задержаны три человека, их куратором был помощник начальника разведки "5-й отдельной мотострелковой бригады" террористической ДНР россиянин Ярослав Эфендиев.