Боевик ДНР украл "премиальные" террористов и сбежал в Россию — разведка

Командованием бригады указанный факт скрывается и принимаются меры по восстановлению премиального фонда.

Призыв на военную службу в " Донецкой народной республик е" лиц с криминальным прошлым приводит к увеличению количества преступлений в составе российских оккупационных войск.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

"Так, доверенным лицом заместителя начальника штаба 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское, Донецкой области) 1 АК было похищено денежное вознаграждение военнослужащим передовых подразделений соединения. В настоящее время эта личность дезертировала и находится в г. Ростов-на-Дону.

Командованием бригады указанный факт скрывается и принимаются меры по восстановлению премиального фонда за счет сбора средств среди военнослужащих соединения", — говорится в сообщении ГУР.

Ранее "Главред" сообщал, что количество правонарушений среди боевиков ДНР и ЛНР, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличилось вдвое.