Боевик из Славянска разочаровался в утопических идеях "Новороссии" и сдался СБУ

Боевику сказали на блокпосту, что на кормежку можно заработать

Боевики на блокпосту, иллюстрация. joinfo.ua

Житель Славянска Донецкой области воспользовался программой Службы безопасности Украины (СБУ) "Тебя ждут дома".

Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2014 году мужчина присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований (НВФ), стоял на блокпостах, проверял документы и автомобили граждан.

"Денег не было. Мне сказали на блокпосту, что на кормежку можно заработать", — говорит боевик.

Он быстро разочаровался в утопических идеях "Новороссии" и покинул боевиков. Длительное время злоумышленник скрывался на оккупированном Донбассе.

Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", он добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о своей противоправной деятельности в составе НВФ. В настоящее время мужчина находится дома и надеется на предусмотренное законодательством освобождение от уголовной ответственности.

Напомним, СБУ задержала "паспортистку" боевиков ДНР, ей грозит до 15 лет тюрьмы

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