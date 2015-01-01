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Боевик из Славянска разочаровался в утопических идеях "Новороссии" и сдался СБУ

Сегодня, 11:47

Боевику сказали на блокпосту, что на кормежку можно заработать

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Боевики на блокпосту, иллюстрация. joinfo.ua
Житель Славянска Донецкой области воспользовался программой Службы безопасности Украины (СБУ) "Тебя ждут дома".

Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2014 году мужчина присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований (НВФ), стоял на блокпостах, проверял документы и автомобили граждан.

 "Денег не было. Мне сказали на блокпосту, что на кормежку можно заработать", — говорит боевик.

Он быстро разочаровался в утопических идеях "Новороссии" и покинул боевиков. Длительное время злоумышленник скрывался на оккупированном Донбассе.

Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", он добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о своей противоправной деятельности в составе НВФ. В настоящее время мужчина находится дома и надеется на предусмотренное законодательством освобождение от уголовной ответственности.

Напомним, СБУ задержала "паспортистку" боевиков ДНР, ей грозит до 15 лет тюрьмы

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СБУ, боевик, задержание, Славянск, Новороссия, Тебя ждут дома
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