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Боевикам не хватает "пушечного мяса". В "армию" ЛДНР разрешили набирать зэков

Сегодня, 14:50

Бывшие военные, отбывающие наказание, могут быть освобождены в случае заключения т. н. контракта, рассказали в разведке.

Боевики, наемники, Донбасс
Боевики на Донбассе Скриншот
На оккупированном Донбассе руководству частей так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск доведено распоряжение снять ограничения по приему на "военную службу" лиц с судимостью.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам антитеррористической операции (АТО) Андрей Лысенко со ссылкой на данные разведки, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Разрешено "призывать" бывших военных, отбывающих наказание, но могут быть освобождены в случае заключения т. н. контракта на прохождение службы", — рассказали в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что ЛДНР комиссия из России начала проверки, ищет "стрелочников".

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ГУР, разведка, Донбасс, АТО, боевики, оккупанты, зэки, заключенные
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