Боевики боятся лишиться пушечного мяса: запрещают парням выезд из ЛДНР, пугают и заводят уголовные дела

Для выезда из ОРДЛО потенциальным призывникам нужно иметь большое количество справок.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, военные комиссариаты и т.н. "правоохранительные органы" обязаны максимально ограничить выезд за пределы "республик" молодых людей для продолжения учебы.
Для этого используют методы воспитательной работы, запугивания непризнанием дипломов, полученных в вузах Украины, открытие уголовных дел за мелкие правонарушения с запретом покидать место жительства до завершения вступительной кампании в 2017 году.
Для выезда с оккупированных территорий потенциальным призывникам необходимо иметь большое количество справок, получение которых специально усложняется, добавили в ГУР МОУ.
Неделей ранее "Главред" сообщал, что "военкоматы" ДНР сорвали набор: новобранцы отказываются идти на передовую.