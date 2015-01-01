Боевики ДНР передали Украине двух пленных женщин

Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмену пленными на Донбассе".
Освобожденные женщины сообщили, что условия их содержания в "ДНР" "были нормальными", сообщает УНИАН.
Пленниц передали между оккупированным Донецком и Макеевкой руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.
"Со стороны ДНР присутствовали представители "МГБ", они передали Рубану двух женщин — Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак", — говорится в сообщении боевиков.
В свою очередь Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмену пленными на Донбассе".
Анжелика Преснякова работала в должности судьи Апелляционного суда Донецкой области. Кроме того, она работала судьей в Новоазовске. О причинах ее попадания в плен к боевикам неизвестно. На сайте Нацполиции она числится в списке пропавших в зоне АТО.
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