Боевики ДНР передали Украине двух пленных женщин

Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмену пленными на Донбассе".

Владимир Рубан Сергей Иванча / Facebook

Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса передали Украине двух женщин —Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, которых держали в плену.

Освобожденные женщины сообщили, что условия их содержания в "ДНР" "были нормальными", сообщает УНИАН.

Пленниц передали между оккупированным Донецком и Макеевкой руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

"Со стороны ДНР присутствовали представители "МГБ", они передали Рубану двух женщин — Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак", — говорится в сообщении боевиков.

В свою очередь Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмену пленными на Донбассе".

Ольга Сворак. Скриншот

Ольга Сворак, которую боевики задержали на оккупированной территории Луганской области, была корреспондентом газеты "Голос народа Ивано-Франковщины" и интернет ресурса "Голос-Инфо". Сепаратисты заявили, что она была "агентом СБУ" с позывным "Метель" и имела документы на имя Ольги Богдановой.

Анжелика Преснякова работала в должности судьи Апелляционного суда Донецкой области. Кроме того, она работала судьей в Новоазовске. О причинах ее попадания в плен к боевикам неизвестно. На сайте Нацполиции она числится в списке пропавших в зоне АТО.

Анжелика Преснякова работала в должности судьи. site.ua

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фото: site.ua