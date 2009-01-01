Боевики гонят "усиление" в Горловку — 4 КамАЗа пехоты и бронетехнику

В городе появились машины радиоборьбы.

КамАЗ боевиков, иллюстрация twitter.com/a_krasnoschekov

В район южнее(поселок Пантелеймоновка, расположенный на полпути к Ясиноватой) прибыло усиление оккупантов — 4 КамАЗа с живой силой, два БМП-2, один МТ-ЛБ, пара 120-мм миномётов на прицепе "Урала" и ЗиЛ-131.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, во дворе ресторана "Барнсли" в Горловке, в котором дислоцируется штаб 3-й отдельной мотострелковой бригады боевиков, находятся 4 военных автомобиля (кунги), с антеннами, камуфлированной окраски — вероятно, машины РЭР/РЭБ или связи.

Территория тщательно охраняется, постоянно фиксируется большое количество лиц в военной форме с шевронами подразделения "Лавина", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя неделями ранее оккупанты активно перебрасывали топливо и боеприпасы в район Горловки — не менее 30 грузовиков. Также в Горловке зафиксировано передвижение колонны военной техники в район "Стирола" (около 20 ед. бронетехники и 5 РСЗО БМ-21 "Град").